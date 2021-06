Belgische hockeysters gaan tegen Oranje bus niet parkeren: 'Die tijd is voorbij'

"Ik heb de speelsters van Den Bosch vanaf december al verteld: wij gaan de halve finale van de EK tegen jullie spelen. Een beetje bluf, maar mooi dat het nu gaat gebeuren."

Raoul Ehren reeg twaalf jaar lang de successen aaneen als coach van de hockeysters van Den Bosch, maar is inmiddels bondscoach van België, na eerder assistent te zijn geweest.

Vanmiddag staan Nederland en België tegenover elkaar in het Wagener Stadion in Amstelveen, met als inzet een plek in de eindstrijd tegen Duitsland of Spanje.

Ontsnapping

Het had niet veel gescheeld of de Red Panthers, zoals de bijnaam van de Belgische hockeysters luidt, waren woensdag uitgeschakeld in de poulefase. Engeland maakte vlak voor tijd de 1-0, maar het werd op de valreep toch nog 1-1.

"Twee minuten voor tijd denk je: oei, we geven het hier helemaal weg, terwijl we de wedstrijd eigenlijk in handen hadden. Maar dan toch opstaan en alsnog de gelijkmaker maken. Ja, dat is echt genieten", aldus Ehren.