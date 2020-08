Alles of niets in FA Cup voor Arsenal: na 25 jaar dreigt weer doemscenario

Pierre-Emerick Aubameyang baalt in het duel met Chelsea - Getty Images

Na een dramatisch verlopen seizoen, waarin zelfs even voor degradatie werd gevreesd, eindigde Arsenal in 1995 op een twaalfde plaats in de Premier League en bleef het zodoende verstoken van Europees voetbal. Nu, 25 jaar later, dreigt hetzelfde doemscenario voor de ploeg uit Londen. Winnen in de FA Cup-finale vanavond, tegen stadsgenoot Chelsea, is het enige redmiddel.

In 1994 had Arsenal nog de Europa Cup voor bekerwinnaars gewonnen en ook in 1995 werd de finale gehaald. Daarin was Real Zaragoza, dankzij een bizarre uithaal van de Spanjaard Nayim, net even te sterk. Met versterkingen als Dennis Bergkamp en David Platt werd het jaar erop wel weer Europees voetbal gehaald. Met behulp van manager Arsène Wenger, die in 1996 aantrad, groeide Arsenal in de jaren daarna zelfs uit tot een Europese grootmacht.

1995: Nayim schiet Zaragoza langs Arsenal in Europa Cup 2-finale - NOS

Met uitzondering van drie seizoenen UEFA Cup acteerde Arsenal ieder jaar in de Champions League. Tot 2017, toen het grootste Europese toernooi een brug te ver bleek en Arsenal het moest proberen in de Europa League. Daarin schopte de ploeg het tot de halve finales. Een jaar later werd zelfs de finale gehaald, waarin Chelsea met 4-1 te sterk was. Dit seizoen ging de ploeg onderuit in de eerste ronde van de knock-outfase tegen Olympiakos Piraeus. Slecht in Premier League, top in FA Cup De vroege uitschakeling in Europa dit jaar staat niet op zichzelf. Ook in de Premier League ging het niet van een leien dakje. Eind november werd manager Unai Emery ontslagen en onder zijn opvolger, interim Freddie Ljungberg, ging het al niet veel beter. Oud-speler Mikel Arteta nam een maand later het roer over en onder zijn leiding klom Arsenal van de elfde naar uiteindelijk de achtste plaats op de ranglijst.

Arsenal-manager Mikel Arteta - Getty Images

Waar de competitie al vergevorderd was op het moment dat Arteta kwam, moest de ploeg zijn eerste wedstrijd in de FA Cup, dit jaar toe aan z'n 139ste editie, nog spelen. Daarin loodste de Spanjaard zijn team via Leeds United, Bournemouth, Portsmouh, Sheffield United en Manchester City naar de finale.

Op het heilige gras van Wembley moet vanavond het eerste seizoen sinds 1995 zonder Europees voetbal worden voorkomen tegen Chelsea. Een geduchte tegenstander. De stadsgenoot eindigde als vierde in de Premier League en stelde zo Champions League-voetbal veilig. Ook staat Chelsea in de zestiende finales van de Champions League van dit jaar, maar na de 3-0 nederlaag in eigen huis tegen Bayern München lijkt de return van volgende week zaterdag een formaliteit. Statistieken In de competitie was Chelsea dit jaar in het Emirates Stadium met 2-1 te sterk voor Arsenal. Op Stamford Bridge eindigde de wedstrijd in 2-2. De statistieken van de beker spreken echter wel in het voordeel van Arsenal, recordhouder van de competitie met 13 titels. Twee keer eerder stonden Arsenal en Chelsea tegenover elkaar in de finale en twee keer won Arsenal. In totaal troffen de twee teams elkaar veertien keer, Arsenal won negen keer.

Wolverhampton kijkt mee In Wolverhampton zullen alle tv-schermen vanavond ook worden aangezet, want de plaatselijke voetbalclub heeft veel belang bij het duel. Wolverhampton Wanderers eindigde voor het tweede jaar op rij als zevende in de Premier League en hoopt net als vorig jaar daar een plek in de voorrondes van de Europa League aan over te houden.

De spelers van Wolverhampton en Braga komen op het veld voor hun Europa League-duel - Getty Images

Vorig seizoen won Manchester City de Engelse beker ten koste van Watford. Maar omdat kampioen City al een Champions League-ticket had, ging het startbewijs voor de Europa League, dat klaarligt voor de winnaar van de FA Cup, naar de 'Wolves'. Komend seizoen willen ze ook graag hun opwachting maken. Chelsea dwarsboomde vorige week nog de Europese aspiraties van Wolverhampton door het laatste competitieduel van het seizoen met 2-0 te winnen. Daardoor kon Tottenham Hotspur de begeerde zesde plek overnemen van Wolverhampton en gaan de Spurs nu Europa in.

Primeur op de loer voor Lampard Van de laatste 24 FA Cups werd er maar één gewonnen door een Engelse manager. Harry Redknapp, de oom van Chelsea-manager Frank Lampard, won met Portsmouth de fameuze beker in 2008.

Maar waar Chelsea vorige week nog de boosdoener was, kan het vanavond juist vrienden maken in Wolverhampton. Mochten 'The Blues' vanavond winnen van Arsenal, dan schuift het ticket voor de Europa League wederom door naar de ploeg uit Wolverhampton. Als dat niet gebeurt, dan is er zelfs nog een allerlaatste kans via de Europa League van dit seizoen. De winnaar van het tweede Europese bekertoernooi krijgt een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. De 'Wolves' staan komende week tegenover het Olympiakos dat Arsenal uitschakelde. Het eerste duel van de zestiende finales eindigde in Griekenland in 1-1.