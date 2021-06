Alle ballen op Depay: 'Verwachtingen altijd hoog sinds mijn Oranje-debuut'

Intv Memphis - NOS

Alle ogen zijn de komende weken gericht op Memphis Depay, de speler die op het EK het verschil kan maken voor Oranje. Hij wil grote wedstrijden beslissen en de topvorm lijkt er bij de 27-jarige aanvaller te zijn. Depay verwacht ook veel van zichzelf. "Zeker nu het erom draait." Zeven jaar geleden was Nederland er voor het laatst bij op een groot toernooi. Depay kwam destijds net kijken, maar greep de kans om zich op het hoogste podium te laten zien meteen met beide handen aan. "De verwachtingen zijn altijd hoog geweest sinds ik mijn debuut heb gemaakt in Oranje", weet Depay, die bijdroeg aan de derde plek van Oranje op het WK van 2014. "Maar het is niet altijd even goed geweest."

Nederland miste twee eindronden, het EK in 2016 en het WK van 2018. En ook het imago van Depay liep schade op. Misplaatste trekjes? Zijn transfer van PSV naar Manchester United liep uit op een deceptie. Daarnaast lag zijn gedrag buiten de lijnen onder een vergrootglas. In de media werd gesproken en geschreven over de misplaatste trekjes van een speler die op het veld niks presteerde. Nu durft Depay weer recht in de camera te kijken. En hij heeft daar ook alle reden toe. "Mijn rol is veranderd met de komst van Ronald Koeman. Ik ben centraal komen te staan. Toen werd ik belangrijker", zag Depay het sentiment rond zijn persoon drie jaar geleden weer omslaan. Maar nu voor hem de goede kant op. "Ik zit goed in mijn vel."

Ook de excentrieke kleding van Memphis Depay is bij gebrek aan prestaties op het veld voer voor de media - ANP

De ervaring die hij met de jaren kreeg in het topvoetbal deed wonderen. Maar ook werkte hij er keihard voor, getuige zijn revalidatie nadat hij anderhalf jaar geleden een zware knieblessure had opgelopen. En nu is die topvorm helemaal terug. "Ik denk dat je topvorm niet kan plannen, dat is iets ongrijpbaars", vindt Depay. "Maar dat bepaalt wel of je mee gaat doen met de absolute top." Verantwoordelijkheid In de kracht van zijn leven durft Depay de verantwoordelijkheid wel aan. Met zijn hoge rendement vestigt hij de aandacht op zich en de toptien van topscorers aller tijden van Oranje is inmiddels binnen handbereik. Als Depay er nog vijf inschiet, evenaart hij Wesley Sneijder, die met 31 treffers op plaats tien staat. "Ik vind het mooi. Toch een compliment dat je belangrijk bent voor het team", zegt hij zelf over de aandacht, die bij hem het goede gevoel stimuleert. "Nu proberen dit vast te houden en dit mee te nemen naar de eerste wedstrijd." De wedstrijd tegen Oekraïne van aankomende zondag moet een onvergetelijke zomer inluiden, waarin Depay na zijn transfervrije vertrek bij Olympique Lyonnais ook bij een nieuwe topclub gaat tekenen. Het geluk lacht hem aan alle kanten toe.

Memphis Depay - ANP

Depay zegt periodes gehad te hebben dat hij niet met de media wilde praten. Dat komt weer even naar boven als Quincy Promes ter sprake komt. Collega-international Promes is verdachte in een steekincident, een zaak die in de week voor het EK in de media weer werd aangewakkerd. Maar Depay houdt zijn kaken stijf op elkaar als het onderwerp wordt aangesneden. "Hij is een goede vriend van me, logisch dat jullie het me vragen", vindt Depay. "Maar van mij horen jullie er niets over." Geef Depay maar gewoon de bal, de snelste manier om alle ellende weer te vergeten en het Nederlandse voetbal op internationaal niveau weer kleur te geven. "Dat willen we voor het volk doen. En voor onszelf willen we een toptoernooi spelen."