EMA keurt 'miljoenen' Janssen-vaccins af • Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuis

Het Europese Medicijnagentschap EMA heeft aangekondigd dat een grote partij Janssen-vaccins niet wordt toegelaten in Europa. Volgens persbureau Reuters gaat het om miljoenen doses. De partij is gefabriceerd rond hetzelfde moment als miljoenen vaccins die vandaag door de Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen FDA zijn afgekeurd.

Deze vaccins waren in een fabriek in Baltimore gemaakt. Daar is iets misgegaan, waardoor ze mogelijk vervuild zijn geraakt, schrijft The New York Times. De FDA legde de fabriek in april stil.

De partij Janssen-vaccins was al aangekomen in Europa en lag al weken stil in afwachting van de controle. De partij kan nu niet worden gebruikt. Voor Nederland betekent het dat zo'n 2 miljoen doses van het vaccin niet op tijd worden geleverd.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid maakte toevallig vandaag bekend dat mensen die zich laten vaccineren vanaf 21 juni om het Janssen-vaccin kunnen vragen. Dit plan gaat vooralsnog door, er zijn 200.000 vaccins voor beschikbaar. Die horen niet bij de partij die nu is afgekeurd.

