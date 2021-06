Eerste twintigers aan beurt voor prikafspraak • Nu al meer coronadoden dan in 2020

In de Rotterdamse haven worden vanaf volgende week zeevarenden uit binnen- en buitenland gevaccineerd die werken op een schip dat vaart onder Nederlandse vlag of dat in Nederlands beheer is.

Volgens de regionale omroep Rijnmond krijgen ze het vaccin van Janssen. Ze hebben dan dus maar een prik nodig en dat is handig voor mensen die lange tijd weg zijn.

Nu is slechts dertien procent van alle zeevarenden in de wereld ingeënt. Dat is weinig, omdat ze lange tijd met elkaar op een schip zitten en ze dus grote besmettingsrisico's lopen. En zeevarenden lopen ook een extra risico doordat ze op zee meestal geen acute medische zorg kunnen krijgen.

De komende maanden worden in Rotterdam 50.000 zeevarenden gevaccineerd.