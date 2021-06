Avondklok in Parijs opgeschort vanwege Nadal-Djokovic • Coronaheli stopt ermee

De Lifeliner 5 van het Radboudumc gaat met ingang van vandaag niet meer de lucht in voor de verplaatsing van coronapatiënten. Vanwege het dalend aantal patiënten is interregionaal intensivecarevervoer over grote afstand niet meer nodig, zegt het ziekenhuis.

De Lifeliner 5 werd op 24 maart vorig jaar als coronahelikopter in gebruik genomen voor ernstig zieke coronapatiënten die vanwege ruimtegebrek op een ic naar een ander ziekenhuis werden verplaatst. Twee maanden later stopte dat, omdat er meer ruimte vrijkwam. Bij het aanzwellen van de tweede golf in het najaar werd hij opnieuw ingezet.

Het afgelopen halfjaar was Leeuwarden de thuisbasis. In die periode werden 204 IC-patiënten vervoerd, ook naar ziekenhuizen in Duitsland.

Eerste coronapatiënten weer overgeplaatst naar Duitsland

Weer covidpatiënten naar Duitsland, Nederlandse ziekenhuizen overvallen door nieuwe piek