Hongkong wil zes gevluchte activisten arresteren na 'veelbewogen week'

De regering van Hongkong heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor zes prominente pro-democratische activisten, omdat zij de nieuwe veiligheidswet zouden hebben overtreden. Volgens de Chinese staatstelevisie worden de zes ervan verdacht te streven naar afscheiding van China. Ook zouden ze samenspannen met buitenlandse machten. De omstreden veiligheidswet, die op 1 juli is ingegaan, verbiedt dat soort activiteiten.

De zes activisten zitten sinds de invoering van die wet allemaal in het buitenland, ze zijn de stad ontvlucht. Het is voor het eerst dat Hongkong de nieuwe wet gebruikt om activisten buiten de stadstaat op te sporen. "De Nationale Veiligheidswet is net een maand oud, maar de invoering ervan zal niemand ontgaan zijn", zegt correspondent Sjoerd den Daas daarover. "Precies wat men er mee voor ogen heeft gebeurt: angst zaaien, zowel binnen Hongkong als ver daarbuiten."

Ballingschap

Onder de gezochte activisten is onder meer Nathan Law, die betrokken was bij de zogenoemde Paraplu-revolutie in september 2014. Die protestbeweging voor politieke hervormingen en meer democratie duurde uiteindelijk 79 dagen. Betogers gebruikten aanvankelijk hun paraplu om zich tegen de pepperspray van de oproerpolitie te beschermen. Law werd met enkele anderen schuldig bevonden aan het organiseren van de protesten. Hij kreeg een celstraf opgelegd van acht maanden, maar later werd die geschrapt.

In een reeks tweets zei Law gisteravond onder andere dat hij erop was voorbereid dat hij in ballingschap zou gaan na zijn vertrek uit Hongkong. "Maar nu dat werkelijkheid wordt, is dat toch teleurstellend", zegt hij. "Het beangstigt me."