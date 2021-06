VN waarschuwt: vergeet diersoorten niet bij aanpak klimaatverandering

De klimaatcrisis en het verlies van diersoorten moeten tegelijk aangepakt worden. Dat zeggen wetenschappers van de Verenigde Naties.

Ze zijn bang dat sommige maatregelen tegen de opwarming van de aarde ten koste gaat van bepaalde diersoorten. Bepaalde klimaatmaatregelen kunnen het uitsterven van planten en dieren versnellen. Uit een gezamenlijke studie van verschillende wetenschappelijke instanties van de VN, die donderdag verscheen, blijkt dat beide problemen tegelijk getackeld kunnen worden.

Maatregelen als de uitbreiding van bio-energiegewassen die worden geteeld om energie uit te winnen, zoals maïs, of pogingen om koolstofdioxide uit de lucht te halen en in de grond op te slaan, zouden zoveel land gebruiken - twee keer zo veel als India - dat de impact "redelijk catastrofaal is voor de biodiversiteit".

Lange tijd is er naar ieder probleem apart gekeken. Voor zowel klimaatverandering als biodiversiteit zijn andere overheidsinstanties verantwoordelijk. Toch zijn de problemen met elkaar verweven en zijn ze uiteindelijk nadelig voor de mens, concluderen de wetenschappers.

Oplossingen

Er zijn veel maatregelen die beide problemen tegelijk kunnen aanpakken, aldus het rapport. "Het beschermen en herstellen van koolstofrijke ecosystemen", zoals tropische bossen en veengebieden, zou hoge prioriteit moeten krijgen, zegt co-auteur Pete Smith, een plant- en bodemwetenschapper aan de Universiteit van Aberdeen.

Overigens is het zo dat sommige klimaatoplossingen het verlies van diersoorten als gevolg kunnen hebben, maar andersom is dat niet het geval; inspanningen om het uitsterven van diersoorten tegen te gaan, zullen het klimaat niet zal schaden.