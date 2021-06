VN: zo'n 350.000 mensen in Ethiopische deelstaat Tigray lijden honger

De Verenigde Naties maken zich ernstige zorgen over de mensen in de Tigray-regio in het noorden van Ethiopië. Zo'n 350.000 mensen lijden honger en voor miljoenen mensen dreigt ook een voedselcrisis, waarschuwt de VN na onderzoek van het IPC, een organisatie die voedselschaarste analyseert.

"Het aantal mensen dat in hongersnood leeft, is hoger dan waar ook ter wereld", zegt VN-gezant Mark Lowcock. Hij vergelijkt de situatie met de hongersnood in Somalië in 2011. Het IPC spreekt zelf niet van hongersnood, maar van "fase 5 van catastrofe".

Oogsten zijn mislukt en het voedsel dat er nog is, is voor veel mensen onbetaalbaar. Volgens schattingen is meer dan 90 procent van de oogst verloren gegaan door plundering, brand of andere vernielingen, en 80 procent van de veestapel in de regio is geplunderd of geslacht.

Opeenstapeling van conflicten

Volgens het IPC is de crisis in Tigray een opeenstapeling van rampen. "Conflicten, beperkte humanitaire toegang, mislukte oogst en verlies van middelen van bestaan, en disfunctionele of niet-bestaande markten." Voor hulporganisaties is het gebied moeilijk te bereiken, sinds er bijna zeven maanden geleden oorlog uitbrak tussen het Ethiopische regeringsleger en Tigrese milities.

Inmiddels zijn honderdduizenden mensen ontheemd geraakt. Het is een oorlog achter gesloten deuren, want niemand weet wat er precies gebeurt in het gebied. Er zijn geloofwaardige beschuldigen over plunderingen en moorden, over ontvoerde vluchtelingen en over een invasie van het leger uit buurland Eritrea. Sommigen spreken zelfs van een genocide.

Hoewel er overweldigende aanwijzingen zijn van een grote humanitaire crisis, heeft de Ethiopische regering eerder ontkend dat er doden zijn gevallen. De regering deed de deur op slot, hulpverleners en journalisten komen er nauwelijks in.

Ontkenning

De VN heeft daarom een dringende oproep gedaan om voedselhulp toe te laten. Of daar gehoor aan wordt gegeven, is nog maar de vraag. De bevindingen van het rapport worden ook nu niet erkend door de Ethiopische regering. Die ontkent de ernst van de situatie en zegt dat er wel degelijk hulp wordt verleend.

"Diplomaten vergelijken de situatie met de hongersnood van 1984, 1985 in Ethiopië", zei een woordvoerder van het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Reuters op een persconferentie. "Maar zoiets gaat niet gebeuren."

De afgelopen tien jaar is twee keer de hongersnood uitgeroepen: in Somalië in 2011 en in delen van Zuid-Soedan in 2017. "Als het conflict verder escaleert of als humanitaire hulp wordt belemmerd, zullen de meeste gebieden van Tigray ook met hongersnood worden bedreigd", aldus het IPC. Dat zal volgens het instituut al rond september het geval zijn, als er niet snel iets gebeurt.