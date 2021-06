Emoties bij hockeyers: 'En nu de Duitsers, er staat nog een rekening open'

"Ik ben superblij dat we de finale halen. Maar mijn opa is overleden deze week. Deze was voor hem en voor mijn oma", reageert Jorrit Croon na de zege in de halve finales van het EK op België. "Vandaar mijn emoties."

Croon was als laatste aan de beurt in de shoot-outs, die nodig waren na een 2-2 stand in de reguliere speeltijd. Toernooifavoriet en titelhouder België was tot dan toe beter, Nederland had vier minuten voor tijd de stand op gelijke hoogte gebracht door een strafcorner van Jip Janssen.

Croon, speler van Bloemendaal, zag vlak voor zijn eigen poging zijn clubgenoot Arthur Van Doren falen namens België. Hij wist dat een treffer van hem Oranje de finaleplaats op zou leveren. Hij faalde niet.

"Ik ben blij met dit team, hoe we hebben gespeeld", vervolgt Croon. "Mooier dan dit wordt het nu even niet. Maar we moeten door, want we spelen een nog veel belangrijkere wedstrijd over een paar dagen."