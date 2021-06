Uitgescholden, genegeerd en gepasseerd: de opvallendste fragmenten uit Omtzigts memo

In een uitgelekt, vertrouwelijk document komt CDA'er Pieter Omtzigt met een aantal harde verwijten richting zijn eigen partij. Het Kamerlid beschrijft dat hij zich onveilige voelde, werd gepasseerd als lijsttrekker en dat zijn aanhang binnen de partij stuitte op tegenwerking. Een blik op de opvallendste passages uit het document van 76 pagina's, dat volgens politiek verslaggever Arjan Noorlander leest als "een aanklacht niet tegen zijn politieke vijanden maar tegen zijn politieke vrienden".

Omtzigt opent zijn memo met een inleiding waarin hij beschrijft dat de recente problemen bij het CDA "geen incidenten maar symptomen van veel grotere structurele problemen bij het CDA" zijn. Het schandaal met de kinderopvangtoeslag is daarbij "het meest explosieve proces", schrijft Omtzigt, waardoor het Kamerlid zich "niet altijd gewaardeerd voelt en op een aantal momenten zelfs ronduit onveilig". Hij verwijst daarbij naar een bijlage met fragmenten en screenshots van communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden. Onder meer na een optreden bij televisieprogramma Op1 werd er op hem gescholden, blijkt uit de gedeelde WhatsAppgesprekken.

Pagina 64: Tijdens de lijsstrekkersverkiezing was er sprake van boosheid tussen collega's onderling. Medewerkers die op Pieter Omtzigt hadden gestemd kregen vervelende reacties wat soms zelfs leidde tot kort genegeerd worden. Fractiemedewerkers en leden hebben Pieter Omtzigt de volgende termen genoemd: psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord, labiel. Hij werd omschreven als een man waarmee je niet kan samenwerken, hij zou dringend hulp nodig hebben en bewust de campagne gesaboteerd.

In de paragraaf over het toeslagenschandaal beschrijft Omtzigt hoe hij weinig steun ervoer bij het aantonen van misstanden bij de Belastingdienst. Integendeel: "[De ministers] zijn geobsedeerd de beeldvorming en spreken met veel minder betrokkenheid over de ouders, die in enorme problemen zitten door overheidshandelen", schrijft Omtzigt.

Pagina 14: Het was pijnlijk voor mij om te lezen dat er in die tijd niet één (CDA) bewindspersoon is geweest die een keer gezegd heeft: "hé jongens, die Omtzigt is lastig, werkt samen met de SP, maar hij heeft een púnt, dus laten we zijn inhoudelijke punt eens serieus nemen". En, veel belangrijker nog - want het gaat in deze zaak per slot van rekening helemaal niet om mij - "laten we met grote urgentie naar de ouders en hun kinderen kijken". Helemaal niets daarvan. Bij mij is daar iets geknapt.

Uit gelekte, en later geopenbaarde, notulen van de ministerraad uit 2019 werd duidelijk dat in de ministerraad meermaals kritisch werd gesproken over Kamerleden die informatie wilden over de toeslagenaffaire. Zo zei Hoekstra dat hij geprobeerd heeft Omtzigt te 'sensibiliseren', tot rede te brengen. Die onthulling noemt Omtzigt in de memo "ontluisterend". De druk die hij ervoer, remde Omtzigt in zijn werk. "Op een gegeven moment was ik overigens gewoon bang voor telefoontjes als ik Kamervragen gesteld had over de zaak, maar het moest gewoon." Lijsttrekkerschap ontnomen In juni 2020 maakte Omtzigt bekend lijsttrekker van het CDA te willen worden. Op dat moment zat hij al in de CDA-commissie dat het verkiezingsprogramma opstelde. De voorzitter van die commissie vond dat Omtzigt die positie moest opgeven, schrijft de politicus.

Pagina 16: Volgens hem (de commissievoorzitter, red.) was dat belangenverstrengeling. Ik was het daar niet mee eens. Hugo (de Jonge, red.) en Mona (Keijzer, red.) konden ook gewoon bewindspersoon blijven, ook al hadden zij zich kandidaat gesteld.

Uiteindelijk wordt de lijstrekkersverkiezing gewonnen door Hugo de Jonge, Omtzigt eindigt als tweede. In december trekt De Jonge zich terug als voorman van de Kamerlijst, volgens Omtzigt onder druk van de CDA-top. Het leidde er niet toe dat Omtzigt de nieuwe lijsttrekker wordt, hoewel dat wel afgesproken zou zijn met toenmalig CDA-voorzitter Ploum. Omtzigt beschrijft hoe hem door het bestuur duidelijk wordt gemaakt dat Wopke Hoekstra de nieuwe lijsttrekker zal worden:

Pagina 32: Ik vraag enige bedenktijd en ga naar boven om Ayfer (zijn vrouw, red.) te bellen. Wanneer dat te lang duurt stoort dat vooral Jitske (de assistent van Hoekstra, red.) en ook Wopke. In de gesprekken wordt gezegd: Hugo kan niet naar buiten als wij nu niet bepalen wie de opvolger wordt. Ik zeg dat dat prima 24 uur kan wachten en dat ik thuis wil overleggen. (...) Ik ben ziedend, omdat ik de tijd niet kreeg die Wopke nu wel wordt gegund. Ondanks de belofte van Rutger (Ploum, red.) ben ik op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker. Hoewel er die avond nog overleg is met Richard van Zwol erbij die mij dan bijstaat, ga ik aan het eind van de avond diep teleurgesteld weg. Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik pas er niet in.

Vervolgens wordt Omtzigt naar Hoekstra gebracht om met elkaar te kunnen overleggen, schrijft hij. Voor het huis van Hoekstra zijn dan al journalisten verzameld, waardoor Omtzigt zich "voor het blok gezet" voelt. "Voordat ik een woord met Wopke heb gesproken moet ik voor de camera's een statement over zijn voordracht als lijsttrekker afgeven." De CDA'er schrijft vervolgens hoe hij probeert te voorkomen dat zijn partij met "een lege agenda" de verkiezingen in gaat. Omtzigt ervaart echter dat hij "half betrokken" wordt. Zo krijgen zijn voorkeurskandidaten, onder wie Chris van Dam, geen verkiesbare plaats op de kieslijst. Verderop in de memo beschrijft Omtzigt dat aan zeker drie kandidaten voor de CDA-lijst bij de selectie is gevraagd op wie ze hebben gestemd bij de lijsttrekkersverkiezingen: De Jonge of Omtzigt. Ze gaven aan Omtzigt te steunen en kwamen vervolgens lager op de lijst dan zij zelf verwacht hadden, schrijft Omtzigt. Twijfels over financiering Een ander opvallende passage gaat over de financiering van het CDA. Omtzigt schrijft daarover dat hij "apart en vertrouwelijk" terug wil komen op de sponsoring, maar hij benoemt in de memo alvast zijn zorgen over de mogelijke macht van drie grote sponsoren, die samen goed zijn voor bijna één miljoen euro voor het campagnebudget.

Pagina 22: Die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA plannen zoals die in Wopke's New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt. Daar heb ik moeite mee. En het maakt het CDA kwetsbaar. Grote donoren moeten aangemeld worden bij BZK maar ik heb deze drie sponsoren niet in het overzicht gezien dat ingeleverd is voor de verkiezingen. Als ze vlak voor de verkiezingen gedoneerd hebben, kunnen ze in het overzicht gezet worden dat volgend jaar openbaar wordt.

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij zegt in een eerste reactie "categorisch" af te wijzen dat de steun van kapitaalkrachtige sponsors tot invloed op het CDA-programma heeft geleid. Verder neemt hij "met kracht afstand van de CDA-onwaardige" uitspraken die over Omtzigt gedaan zouden zijn.