Uitgescholden, genegeerd en gepasseerd: de opvallendste fragmenten uit Omtzigts memo

In de paragraaf over het toeslagenschandaal beschrijft Omtzigt hoe hij weinig steun ervoer bij het aantonen van misstanden bij de Belastingdienst. Integendeel: "[De ministers] zijn geobsedeerd met de beeldvorming en spreken met veel minder betrokkenheid over de ouders, die in enorme problemen zitten door overheidshandelen", schrijft Omtzigt.

En, veel belangrijker nog - want het gaat in deze zaak per slot van rekening helemaal niet om mij - "laten we met grote urgentie naar de ouders en hun kinderen kijken". Helemaal niets daarvan. Bij mij is daar iets geknapt.

Het was pijnlijk voor mij om te lezen dat er in die tijd niet één (CDA) bewindspersoon is geweest die een keer gezegd heeft: "hé jongens, die Omtzigt is lastig, werkt samen met de SP, maar hij heeft een púnt, dus laten we zijn inhoudelijke punt eens serieus nemen".

Uit uitgelekte en later geopenbaarde notulen van de ministerraad uit 2019 werd duidelijk dat in de ministerraad meermaals kritisch werd gesproken over Kamerleden die informatie wilden over de toeslagenaffaire. Zo zei CDA-minister Hoekstra dat hij geprobeerd had Omtzigt te 'sensibiliseren', tot rede te brengen. Die onthulling noemt Omtzigt in de memo "ontluisterend".

De druk die hij ervoer, remde Omtzigt in zijn werk. "Op een gegeven moment was ik overigens gewoon bang voor telefoontjes als ik Kamervragen gesteld had over de zaak, maar het moest gewoon."

Lijsttrekkerschap ontnomen

In juni 2020 maakte Omtzigt bekend dat hij lijsttrekker van het CDA wilde worden. Op dat moment zat hij al in de CDA-commissie die het verkiezingsprogramma opstelde. De voorzitter van die commissie vond dat Omtzigt die positie moest opgeven, schrijft de politicus.