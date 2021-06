Nederlandse hockeyers verslaan favoriet België in verhitte halve finale

Nederland mag zaterdag tegen Duitsland strijden om de zesde Europese titel in de historie, voor België rest niets anders dan de mogelijkheid om straks in Tokio revanche te nemen.

Nederland heeft zich wonderwel geplaatst voor de finale van het EK hockey. In de halve eindstrijd tegen België, favoriet voor eindwinst, sleepte de ploeg van bondscoach Max Caldas er in een verhit duel een 2-2 remise uit, waarna Oranje de shoot-outs beter nam.

Iedereen wilde weten of Oranje wederom zou kunnen verrassen met een (4-0) zege, zoals in de Pro League eind mei. Of dat de Belgen, de regerend wereldkampioenen én Europees kampioenen, het Wagener stadion het zwijgen zouden kunnen opleggen.

De eerste strafcorner was voor Nederland, maar het was België dat in het eerste kwart de beste kansen kreeg. Dankzij doelman Blaak bleef het bij 0-0. Pas in het tweede kwart kregen de Belgen hun eerste strafcorner, maar ook deze leverde niets op. Ook na het tweede kwart bleef de brilstand op het bord.

België domineerde wel, had de overhand en ook de betere kansjes. Maar Oranje, dat niet goed genoeg verdedigde, mocht blijven hopen. Dan moest er wel wat gebeuren in de resterende twee kwarten. Om te beginnen vaker in de cirkel van de Belgen zien te komen.

Maar twee opzichtige foute passes van Oranje werden vakkundig onderschept en afgestraft. De vrijstaande Nicolas De Kerpel kreeg de bal en tikte binnen: 0-1.