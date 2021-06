Hoe de moord op een vrouw op Corsica het symbool werd van femicide in Frankrijk

De familie van Douib was vandaag in de rechtszaal aanwezig, net als leden van vrouwenrechtenorganisatie Foundation des Femmes:

Heel Frankrijk kijkt mee met de rechtszaak rond de moord op de 34-jarige Julie Douib op Corsica in 2019. De moord leidde in Frankrijk tot een nationaal protest tegen femicide, de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn, vaak gepleegd door een gewelddadige (ex-)partner.

Douib werd op 3 maart 2019 met een vuurwapen om het leven gebracht in L'Île-Rousse, in het noorden van Corsica. Ze werd op haar balkon gevonden door haar buren, die verdachte geluiden hadden gehoord. "Ze zei nog tegen me: 'Hij heeft me vermoord'", verklaarde een buurvrouw. Douib lag in een plas bloed en had twee kogels in haar borst en linkerarm. Ze overleed later aan haar verwondingen.

Haar ex-man Garcia-Cruciani gaf zichzelf vrijwel direct aan bij de politie. Hij verklaarde dat hij naar het appartement van Douib was gegaan met een vuurwapen en dat hij haar had doodgeschoten. Maar hij ontkende dat hij dat van tevoren van plan was geweest.

Het proces draait vooral om de vraag of hij handelde met voorbedachten rade, schrijven Corsicaanse media. Volgens justitie bestaat daar geen twijfel over: uit onderzoek is gebleken dat hij zijn ex-vrouw stalkte en op internet zocht naar het plegen van een moord met een wapen en naar emigreren naar Thailand.

Bovendien maakte Douib in de maanden voor aan haar dood tot zes keer toe melding bij instanties van gewelddadig gedrag van haar ex-partner. Eerder had ze al aangifte gedaan bij de politie, omdat ze vreesde voor haar leven. De sieradenontwerpster woonde dertien jaar samen met Garcia-Cruciani. Het paar kreeg twee kinderen en scheidde in 2018.

Femicide

De moord op Douib in maart 2019 was dat jaar de dertigste moord op een vrouw door een partner in Frankrijk. In 2019 zou het aantal moorden op vrouwen in het land uitkomen op 146.

Toen bekend werd dat Douib in de maanden voor haar dood tevergeefs alarm had geslagen, kwam in Frankrijk een grote protestactie op gang. In L'Île-Rousse op Corsica kwamen duizenden mensen bijeen voor een stille tocht, maar ook op het Franse vasteland werd er meerdere keren massaal gedemonstreerd.