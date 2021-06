Gaan Europese politici elkaar te lijf voor de rechter?

Staan het Europees Parlement en de Europese Commissie binnenkort tegenover elkaar voor de rechter? Het parlement vindt dat de commissie te weinig doet aan de schending van de rechtsstaat in Polen. Dus krijgt de commissie nog twee weken om de spierballen te tonen. Doet de commissie dat niet, dan daagt het Europees Parlement zijn eigen collega-politici voor de rechter.

Dat klinkt bijzonder, en dat is het ook. De kwestie begint in Polen. Daar heeft regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) sinds 2015 hervormingen in de rechtsspraak doorgevoerd waar veel kritiek op is - internationaal en in eigen land. Kern van de zaak is dat de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van rechters onder druk staan.

In Polen heerst grote teleurstelling en onbegrip over de volgens sommigen trage reactie vanuit Brussel op schendingen van de rechtsstaat door de Poolse regering. Volgens een Poolse hoogleraar rechtsgeleerdheid is het cruciaal voor Europa dat de Europese Unie reageert. "Wat in Polen gebeurt, schept een gevaarlijk precedent voor andere landen."

Europa-correspondent Saskia Dekkers reisde af naar Polen en ontmoette de Poolse rechter Pawel Juszczyszyn. Hij durft kritische vragen te stellen over de afbraak van de rechtsstaat - en dat blijft niet zonder gevolgen.