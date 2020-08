Ajax begint zonder Onana, Tadic en Kudus aan laatste voorbereiding seizoen

Na een pauze van drie weken is Ajax zaterdag begonnen aan het derde en laatste blok van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Erik ten Hag begon de training met een korte speech, waarin hij de Braziliaanse nieuwkomer Antony verwelkomde en Maarten Stekelenburg met een "welcome back" begroette. De doelman is na negen jaar teruggekeerd bij Ajax.

Ajax speelt de komende weken een aantal oefenwedstrijden, onder meer tegen RKC en FC Utrecht. Van 15 tot en met 22 augustus gaat de ploeg op trainingskamp naar Oostenrijk, waar het zal oefenen tegen Red Bull Salzburg. Op 13 september begint de competitie met een uitwedstrijd bij Sparta.

Play-offs of groepsfase Champions League

De Amsterdammers zullen daarnaast de hervatting van de Champions League met veel belangstelling volgen. Daar hangt voor Ajax namelijk rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van komend seizoen van af.

Als Napoli of Olympique Lyonnais deze maand de Champions League wint, is Ajax veroordeeld tot het spelen van play-offs om de groepsfase van de Champions League te halen. Bij iedere andere winnaar stroomt Ajax rechtstreeks het hoofdtoernooi in. Buiten Napoli en Lyon hebben alle clubs die nog in het toernooi zitten, zich via de eigen competitie al geplaatst voor de Champions League.