IJzersterke Bol verbetert Nederlands record op 400 meter horden

De 21-jarige Bol liep zondag bij de FBK Games haar eerste hordenrace van het seizoen. Ook toen won ze, al was haar race verre van perfect. Nu kwam ze een stuk beter uit bij de horden en was ze fors sneller.

Femke Bol heeft bij Diamond League-wedstrijden in Florence het Nederlands record op de 400 meter horden verbeterd. De Amersfoortse won de race in de Italiaanse stad met overmacht met een tijd van 53,44 seconden.

Net als zondag in Hengelo eindigde Anna Ryzjykova als tweede. De Oekraïense (EK-brons in 2012 en EK-zilver in 2018) kwam na 54,19 over de finish.

Stokoud record

Bol verbeterde met haar tijd van 53,44 ook het stokoude Europese record voor atleten tot 23 jaar van de Russin Margarita Ponomaryova uit 1984 (53,58).

Het is voor de derde keer dat Bol een zege in de Diamond League-reeks boekt. Ze was in 2020 in Stockholm en Rome ook de beste op de 400 meter horden.

Later op de avond in Florence komen ook Sifan Hassan (1.500 meter) en Dafne Schippers (200 meter) nog in actie.