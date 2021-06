Opgravingen Sint-Eustatius bieden nieuw perspectief op slavernijverleden

Opgravingen in Sint-Eustatius - NOS

"Als je graaft in de grond van Sint-Eustatius, graaf je in de geschiedenis", zegt Sherees Timber. Zij is een van de inwoners van het eiland die het verhaal van haar voorouders hoopt te vinden, nu archeologen een eeuwenoude slavenbegraafplaats hebben ontdekt. Mogelijk liggen er nog honderd skeletten. De begraafplaats lag op de plek waar nu de luchthaven van Oranjestad ligt. Archeologen hebben inmiddels 53 skeletten opgegraven. De vondst is uniek. Nooit eerder werd zo'n begraafplaats van deze omgang ontdekt op een van de eilanden in het Caraïbisch gebied. Ook voor de inwoners van Sint-Eustatius is de vondst bijzonder. Mogelijk liggen er voorouders begraven. Onderzoek moet dat uitwijzen. Kisten Timber is enthousiast over de opgravingen en hoopt meer te weten te komen over haar voorouders: "Ik heb een foto van mijn overgrootmoeder, maar daar stopt het. Haar ouders, mijn over-overgrootouders, moeten de slavernij nog hebben meegemaakt." Ze loopt met archeoloog en projectleider Ruud Stelten langs de opgravingen. Een team van twaalf archeologen is bezig met het minutieus vrijmaken van de gevonden skeletten.

Archeologen leggen een eeuwenoude resten bloot - NOS

"Opvallend is dat de meeste tot slaafgemaakte mensen zijn begraven in kisten", zegt Stelten. "Het hout daarvan is vrijwel volledig vergaan en de resten van het deksel zijn op de lichamen gevallen. Die resten moeten minutieus verwijderd worden. Uit de vele spijkers die op en naast de skeletten liggen, leiden we af dat de meeste kisten uit tientallen panelen hebben bestaan, soms wel meer." Begraven met hoofd naar links Vrijwel alle skeletten liggen met het hoofd naar links begraven. Volgens Stelten is dat een christelijke traditie. "We hebben drie graven gevonden waarin de mensen niet zo liggen. Dat zijn graven zonder kist en daarin liggen mensen met afgevijlde tanden. Dat is een West-Afrikaans gebruik en was verboden door slavenhouders. Bij deze drie skeletten gaat het daarom vrijwel zeker om de eerste generatie tot slaafgemaakten. Mensen die hier dus niet geboren zijn."

Een van de twee skeletten met afgevijlde tanden - NOS