Nieuwe vergaderdata over Feyenoord City, publiek mag ze via livestream volgen

De bijeenkomsten over Feyenoord City op het stadhuis van de gemeente Rotterdam zullen eind volgende week weer worden gehouden. De bijeenkomsten kunnen niet fysiek worden bijgewoond, maar zijn via een livestream te volgen.

De gesprekken stonden eigenlijk voor deze week gepland, maar burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zette dinsdag aan het begin van de avond een streep door. Dat gebeurde na signalen over bedreigingen en intimidaties aan het adres van verschillende betrokkenen.

Volgens Aboutaleb betwijfelde zowel de delegatie van Feyenoord als een aantal raadsleden of ze wel veilig zouden zijn in het stadhuis. De burgemeester laste een afkoelingsperiode in, omdat hij wil dat de mensen zich vrij kunnen uitspreken.

Volgende week vrijdag spreken raadsleden met Feyenoord, meldt de regionale omroep Rijnmond. Daarna volgen drie dagen waarop er inspreekmomenten zijn van supporters. De insprekers krijgen persoonlijk bericht dat ze mogen inspreken.