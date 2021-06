Biden presenteert wereldvaccinplan: 'De VS leidt de wereld uit deze pandemie'

De Amerikaanse president Biden heeft zijn plannen bekendgemaakt om het coronavirus de wereld uit te helpen. De Verenigde Staten gaan 500 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech aankopen om vervolgens te doneren aan ontwikkelingslanden. Gisteren lekte dit plan al grotendeels uit.

Biden presenteerde zijn wereldvaccinplan tijdens een bezoek aan de Britse premier Johnson, aan de vooravond van een top van de G7, de groep van zeven grote westerse economieën. Daar zal de wereldwijde bestrijding van het coronavirus bovenaan de agenda staan. Volgens Biden zullen de andere G7-landen zich aansluiten bij de Amerikaanse donatieplannen.

De VS zal als 'arsenaal van vaccins' de wereld leiden bij die bestrijding, zei Biden. De aankoop van een half miljard vaccins noemde hij een "enorme stap" om levens te redden. "Corona is de vijand van wereldvrede. Wij zullen daarom prikken uitdelen totdat de wereld het virus heeft verslagen."

Aan de zijde van Biden stond de topman van farmaceut Pfizer, de Grieks Albert Bourla. Hij bedankte Biden voor zijn getoonde leiderschap, waarmee levens gered kunnen worden. "We hebben al veel bereikt in ontwikkelingslanden, maar er is nog veel werk te verzetten. Daarom zullen de ogen van de wereld de komende dagen gericht zijn op de leiders van de G7-landen."

De 500 miljoen coronavaccins zullen via het Covax worden gedoneerd. Dat programma, dat onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie is opgezet, moet ertoe leiden dat rijke en arme landen gelijke toegang hebben tot vaccins. Eind februari werden de eerste Covax-vaccins geleverd, aan Ghana.

Eerste buitenlandse reis

Biden is een week lang in Europa, de eerste buitenlandreis van Biden. Hij bezoekt naast de G7-top ook een overleg van NAVO-landen en heeft in het Zwitserse Genève een overleg met de Russische president Poetin.

De twee regeringsleiders spraken af een nieuwe 'Atlantisch Handvest' te ondertekenen, waarmee de hechte band tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten moet worden onderstreept. Die naam verwijst naar het historische akkoord dat president Roosevelt en premier Churchill in 1941 sloten, waarbij doelstellingen werden bepaald voor een wereld na de Tweede Wereldoorlog.

In het nieuwe Altantisch Handvest moeten plannen worden vastgelegd voor het herstel van de wereld na de coronapandemie.