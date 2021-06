Macron kondigt einde aan van Franse operatie in Sahel

De Franse president Macron heeft het einde aangekondigd van de militaire operatie in de Afrikaanse Sahelregio. Sinds 2014 leidt het Franse leger de operatie Barkhane om de opkomst van jihadistische rebellenbewegingen in onder meer Mali, Niger en Tsjaad de kop in te drukken.

"We treden terug op een georganiseerde wijze", zei Macron op een persconferentie aan de vooravond van de G7-top in het Britse Cornwall. De militaire operatie zal vervangen worden door een "bredere, internationale missie", waarover binnenkort meer details bekend worden gemaakt. De president spreekt daarom van een "transformatie" van de strijd tegen terrorisme.

Bij die nieuwe operatie zullen "regionale partners" een belangrijkere rol spelen. Macron benadrukte dat Frankrijk in ieder geval niet zal samenwerken met overheden die met islamitische extremisten onderhandelen of in zee gaan.

Op dit moment heeft Frankrijk 5100 troepen in de Sahelregio, ondersteund door tientallen Britse, Deense, Estse en Zweedse troepen. Bij de anti-terreuroperaties zijn de afgelopen zeven jaar 41 Franse militairen om het leven gekomen.

'Grote fout'

In februari zei Macron al te overwegen het aantal Franse troepen in de Sahelregio te verminderen. Toen zei hij dat een "massaal terugtrekken een grote fout" zou zijn. In een virtuele top drukten de regeringsleiders van Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger Macron op het hart dat een overhaast terugtrekken tot grote veiligheidsproblemen kan leiden.

Sindsdien is het niet bepaald rustiger geworden in de Sahelregio. In mei kwam de onlangs herkozen president van Tsjaad om het leven bij een bezoek aan de frontlinie, waarna gevreesd werd voor toenemende instabiliteit in het land. In Niger en Burkina Faso voeren jihadistische milities regelmatig dodelijke aanvallen uit op dorpen.

In Mali werd vorige maand voor de tweede keer in negen maanden tijd een staatsgreep door militairen gepleegd. Frankrijk schortte daarop de militaire samenwerking met Mali op. Volgens Macron is er onvoldoende vertrouwen in de Malinese machthebbers om de gezamenlijke operaties te hervatten.

Het Nederlandse leger was tussen 2014 en 2019 actief bij de VN-missie in Mali. Daarbij kwamen vier militairen om het leven.