De Jonge: absurd dat GGD'ers worden bedreigd om vaccinatiestempel

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid heeft verbolgen gereageerd op het bericht dat GGD-medewerkers geregeld worden bedreigd door gevaccineerde mensen die een stempel in hun gele boekje willen.

De Telegraaf meldde vandaag dat zulke bedreigingen tientallen keren per dag voorkomen. "Zó absurd", twittert De Jonge. "Doe even normaal! Bij de GGD wordt met man en macht gewerkt om ons uit de crisis te halen. Een diepe buiging, dát is op z'n plaats."

Bewijs van vaccinatie

Het gaat met name om mensen die in het ziekenhuis of bij de huisarts zijn ingeënt en daarom geen stempel in hun gele vaccinatieboekje hebben ontvangen. Zo'n stempel heeft geen officiële status, maar in een aantal Europese landen wordt die in de praktijk wel geaccepteerd als vaccinatiebewijs.