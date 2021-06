Kamerlid Omtzigt haalt in geheime memo hard uit naar eigen CDA

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt bij de beëdiging van Kamerleden eind maart - ANP

CDA-Kamerlid Omtzigt heeft zijn partij in een vertrouwelijk document harde verwijten gemaakt. Het is via dagblad De Limburger naar buiten gekomen. De krant heeft een memo van 76 pagina's in handen dat is geschreven door Omtzigt voor de commissie-Spies, die onderzoek doet naar de interne lijsttrekkersverkiezing binnen de partij. In de memo, die De Limburger heeft gepubliceerd, komt naar voren dat het CDA-Kamerlid is uitgescholden door partijgenoten en dat hij zich niet gewaardeerd en onveilig voelt. De NOS heeft de stukken ook kunnen inzien. Omtzigt zit al enige tijd overspannen thuis en zal de komende vier maanden ook niet terugkomen. Het Kamerlid schrijft in het document dat hij "psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel" is genoemd in communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden. In het stuk wordt een screenshot van WhatsAppberichten getoond met scheldkanonnades tegen Omtzigt. "Focking Eikel met die Nazi Posters", staat er onder meer. Omtzigt schrijft over "fluistercampagnes" en dat hij het moeilijk vindt om te praten over zijn gevoel van onveiligheid. "Bij de situatie waarin ik me onveilig voel, herken ik de onderliggende waarden en normen van het CDA onvoldoende in het eigen interne handelen." 'CDA-onwaardig' Het CDA zegt op Twitter dat uitspraken in het document over Omtzigt "CDA-onwaardig zijn". Interim-voorzitter Van Rij neemt er "met kracht afstand van". De partij benadrukt dat het stuk nog niet door de commissie is besproken en dat het "uitgesloten is dat het stuk vanuit de leden van deze commissie is verspreid". Omtzigt is door de NOS niet bereikt voor een reactie. De Limburger schrijft dat hij tegenover de krant niet wilde reageren. 'Gepasseerd als lijsttrekker' De lijsttrekkersverkiezing vorig jaar zomer verliep moeizaam. CDA-minister Hugo de Jonge won nipt van het bekende Kamerlid Omtzigt en vervolgens waren er twijfels over het verloop van de digitale verkiezing. De Jonge werd uiteindelijk geen lijsttrekker en de partij schoof minister Wopke Hoekstra naar voren. In de memo schrijft Omtzigt dat partijvoorzitter Ploum hem had beloofd lijsttrekker te worden als Hugo de Jonge "onverhoopt weg zou vallen". Hij voelt zich op "onheuse wijze" gepasseerd als lijsttrekker, zo staat er.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Het stuk is een persoonlijke beleving van het Kamerlid dat op dit moment overspannen thuis zit. Ook daarom zit de partij er behoorlijk mee in zijn maag. Het zal de aantijgingen in het stuk onderzoeken. De politieke gevolgen voor bijvoorbeeld de formatie en de deelname van het CDA aan het kabinet, zijn moeilijk in te schatten. We horen uit CDA-kringen al langer dat de partij verder wil. De partij vindt de politieke agenda van Omtzigt over de overheid en de burger daarbij belangrijk, maar zegt ook 'dat er niemand groter is dan het CDA, ook Omtzigt niet'. Het zal voorlopig niet rustig worden in de partij."