Evenepoel is in Ronde van België beste tijdrijder op WK-parcours

Remco Evenepoel heeft de tweede rit in de Ronde van België gewonnen. Hij was in Knokke-Heist nipt de rapste in een tijdrit van 11,6 kilometer. De Belg was twee seconden sneller dan land- en teamgenoot Yves Lampaert.

De renners reden zeven kilometer over het tijdritparcours dat later dit jaar wordt gebruikt tijdens de WK. Lampaert ging met een ruime marge van zestien seconden aan de leiding toen alleen de klassementsleider nog moest starten.

Het was spannend, maar Evenepoel hield net genoeg over. De 21-jarige renner van Deceuninck-QuickStep, die in de eerste rit dankzij bonificatieseconden de kop had gepakt, boekte zo zijn eerste zege van het jaar. De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma) klokte de derde tijd op 0.18 van Evenepoel.

De Ronde van België duurt nog tot en met zondag.