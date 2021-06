Bergetappe blijkt te zwaar voor Van der Poel, die aanval ziet stranden

Richard Carapaz heeft de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Ecuadoriaan won in de bergrit de sprint van Jakob Fuglsang en nam de gele trui over van Mathieu van der Poel.

De Nederlander rijdt nooit volgens de wielerwetten. Hij deed dinsdag niets om de trui te verdedigen en een dag later schoof hij zowaar mee in de vlucht van de dag. Toen de bergen in de slotfase opdoemden, liet hij zich echter weer afzakken.

Op de voorlaatste col waren alleen de klassementsmannen nog over. Eerst sprong Esteban Chaves weg, die werd voorbijgereden door Fuglsang en die kreeg op zijn beurt op de slotklim gezelschap van Carapaz. In de sprint ging de Deen te vroeg aan.