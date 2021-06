Man die president Macron een klap gaf moet vier maanden de cel in

Zoals in deze video te zien is:

In zijn verhoor verklaarde Tarel een conservatief-rechtse sympathisant van de Gele Hesjes te zijn. Enkele dagen voor Macrons werkbezoek aan de gemeente Tain-l'Hermitage, vlak bij Lyon, overwoog Tarel al om een politiek statement te maken. Bijvoorbeeld door een ei of slagroomtaart naar de president te gooien, verklaarde de man tegen het OM.

Volgens de openbaar aanklager was de actie van Tarel "absoluut onacceptabel" en "een daad van opzettelijk geweld". De man is uiteindelijk veroordeeld wegens mishandeling van een functionaris.

Damien Tarel verklaarde dat hij sloeg uit onvrede en in een opwelling. "Ik denk dat Macron heel duidelijk de ondergang van ons land vertegenwoordigt", zei hij in de rechtszaal.

De man die dinsdag de Franse president Macron in zijn gezicht sloeg, moet vier maanden de cel in. Ook krijgt de 28-jarige man een voorwaardelijke celstraf van 14 maanden, oordeelde de rechtbank vandaag,

Macron sprak nadien van een geïsoleerd incident. Ook noemde hij haat en geweld een vijand van de democratie.

Volgens de openbare aanklager is Tarel geen lid van een politieke of militante beweging. Hij is werkloos en woont in de gemeente Saint-Vallier, ten zuiden van Lyon. De 28-jarige zou lid zijn van een vechtsportvereniging.

Mein Kampf

Behalve Tarel werd op de dag van de mishandeling ook nog een tweede man uit Saint-Vallier gearresteerd. De twee zouden vrienden van elkaar zijn.

Bij doorzoeking van het huis van de tweede man werden wapens gevonden. Evenals het boek Mein Kampf van Adolf Hitler en een communistische rode vlag. Deze verdachte zal worden aangeklaagd wegens verboden wapenbezit.