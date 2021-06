Celstraf voor ontucht met dagenlang vermist 15-jarig meisje Berghem

De 32-jarige Kevin K. uit Den Haag is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor onder meer ontucht en het onttrekken aan het gezag van een 15-jarig meisje uit Berghem. Ook acht de rechtbank het bewezen dat K. kinderporno van een ander minderjarig meisje in zijn bezit had.

Het 15-jarige meisje was eind vorig jaar dagenlang vermist nadat ze van haar huis in Berghem was vertrokken. Na een Amber Alert werd het meisje gevonden in de woning van de verdachte in Den Haag. K. werd meteen aangehouden.

Na via chatsites intensief contact te hebben gehad met het meisje, haalde K. haar vorig jaar oktober op bij haar woning. Volgens het meisje heeft zij daar vervolgens seks met K. gehad. Voor de rechtbank staat vast dat K. wist dat het meisje minderjarig was.

Chatberichten

De verdachte heeft verklaard dat hij het slachtoffer uit haar penibele situatie wilde halen en heeft willen helpen. Hij heeft altijd ontkend dat hij seks met haar heeft gehad, meldt Omroep Brabant.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat K. seks heeft gehad met het meisje. "We hebben ook meegewogen dat ze voorafgaand chatberichten hebben uitgewisseld waarin hij duidelijk zei wat hij op seksueel gebied met het slachtoffer wilde doen", aldus de rechter.

Op de telefoons van K. heeft de politie chats, foto's en video's gevonden waaruit blijkt dat hij in juni vorig jaar contact heeft gehad met een ander, destijds 14-jarig meisje. Ook dit contact draaide om seks: K. liet het meisje expliciete foto's en filmpjes maken, die naar hem werden gestuurd.

Contactverbod

De rechtbank verklaarde ook hier ontucht bewezen. Daarnaast is het bezit van kinderporno komen vast te staan. Behalve het beeldmateriaal van de 14-jarige zijn er nog andere video's gevonden, evenals links die naar grote hoeveelheden kinderporno leidden.

Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank de landelijke onrust mee die de vermissing van het meisje uit Berghem heeft veroorzaakt. Ook dat de man misbruik heeft gemaakt van kwetsbare minderjarigen neemt de rechtbank hoog op. Naast de celstraf moet K. zich verplicht laten behandelen en mag hij geen contact opnemen met zijn slachtoffers.

Ook mag K. onder meer geen online contact meer zoeken met minderjarigen en mag hij geen seksueel getinte gesprekken meer voeren. Verder wordt gecontroleerd of hij zich niet meer bezighoudt met het vinden van pornografisch materiaal.