Pavljoetsjenkova op 52ste grandslam voor het eerst naar finale

Pavljoetsjenkova (WTA-32) en Zidansek (WTA-85) stonden beiden voor het eerst in hun carrière in de halve finales op een grandslamtoernooi en dat was te merken aan hun wisselvallige spel. Vooral de 29-jarige Russin, die al dertien jaar onafgebroken in de mondiale topvijftig staat, begon nerveus aan de partij. Ze gaf haar eerste servicegame weg, maar wist zich vlot te herstellen.

Anastasia Pavljoetsjenkova heeft op haar 52ste grandslamtoernooi voor het eerst de finale bereikt. In de eerste halve finale van Roland Garros versloeg de Russische tennisster de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets: 7-5, 6-3.

In de tweede set leek Pavljoetsjenkova eenvoudig haar eerste finaleplaats veilig te gaan stellen, maar met de eindstrijd in zicht slopen er weer meer fouten in het spel van de Russin. Ze gaf twee keer een break voorsprong weg door een dubbele fout. Nadat ze voor de derde keer had toegeslagen hield ze, onder toeziend oog van 5.000 toeschouwers in het Court Philippe Chatrier, stand.

Andere halve finale tussen Sakkari en Krejcíková

Later vandaag nemen de Griekse Maria Sakkari en de Tsjechische Barbora Krejcíková het tegen elkaar op in de andere halve finale van het vrouwentoernooi in Parijs.