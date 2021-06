Prinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen gymnasium

Prinses Amalia is geslaagd voor haar eindexamen gymnasium. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima behaalde een gemiddeld cijfer dat hoger was dan een 8, wat inhoudt dat ze cum laude ('met lof') is geslaagd.

Op Twitter heeft het koninklijk huis een video gedeeld van de geslaagde scholier, die de vlag hijst bovenop Huis Ten Bosch, waar de familie woont. Ook feliciteert Amalia alle andere geslaagden en wenst ze leerlingen succes met eventuele herkansingen.

Binnen tien seconden wappert de vlag: