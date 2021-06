ECB houdt vast aan lage rente en pandemiesteun, ondanks hoge inflatie

De pandemie lijkt op z'n retour in de eurozone en links en rechts komt de economie weer op stoom. Maar ook de inflatie loopt snel op en dus de hoogste tijd - zou je zeggen - om de rente te verhogen en de pandemiesteun af te bouwen.

De Europese Centrale Bank (ECB) vindt het echter nog niet nodig om aan de renteknop te draaien, of een begin te maken met het stopzetten van het grote pandemie-opkoopprogramma. Volgens bankpresident Christine Lagarde loopt de inflatie wel op en zal in de komende zes maanden nog verder stijgen, maar daarna weer dalen. Al met al geen reden om de rente nu te verhogen of om het opkoopprogramma af te bouwen. Over dat laatste is in de ECB-vergadering zelfs niet eens gesproken.

Kruiwagen

In de naweeën van de financiële crisis was de marktrente in 2015 teruggebracht naar nul procent. Precies zeven jaar geleden gingen de banken zelfs negatieve rente betalen over het geld dat ze bij de ECB onderbrachten. De centrale bank kocht toen al grote hoeveelheden staatsobligaties op om de rente te drukken en investeringen van bedrijven en huishoudens te stimuleren.

Bij de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 zakte de economie helemaal in en viel de inflatie direct terug naar een half procent. Om de economie voor ineenstorting te behoeden en de financiering gaande te houden startte de ECB prompt een nieuw pandemie-opkoopprogramma (PEPP). In een uptempo van zo'n 80 miljard euro per maand is inmiddels al voor ruim 1100 miljard euro in de verzwakte economie gepompt.

Voor de ECB is de ideale prijsstabiliteit een inflatie die dicht maar onder de 2 procent ligt en die werd afgelopen maand al bereikt. In veel eurolanden is de inflatie al verder doorgeschoten, in Nederland staat de teller op 2,1 procent. Duitsland tekent in mei 2,4 procent op, maar daar gaat het naar verwachting de komende maanden richting 4 procent. Duitsland heeft bovendien traumatische herinneringen aan de hyperinflatie van honderd jaar geleden. Een kruiwagen vol bankbiljetten volstond toen niet meer om een brood te kopen.