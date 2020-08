Veel meer migranten naar Italië, grote zorgen om coronavirus

In Italië neemt de onrust toe, omdat er de laatste weken weer meer migranten met bootjes aankomen. In de maand juli kwamen ruim 6400 migranten het land binnen. Vorig jaar waren dat er in juli bijna 1100. Verschillende burgemeesters en gouverneurs roepen de regering op om geen migranten meer toe te laten, want ze zijn bezorgd omdat sommige migranten corona hebben.

De migranten komen voornamelijk aan op Lampedusa en in mindere mate ook op Sicilië en Calabrië. "Het opvangcentrum in Lampedusa zit weer overvol. Soms komen daar in een paar dagen 500 migranten tegelijk aan en daar is simpelweg geen plek voor", zegt correspondent Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal.

Behalve de zorgen over overvolle kampen en opvanglocaties, is er ook angst voor nieuwe besmettingen van het coronavirus. "Er zijn al meerdere keren bootjes aangekomen met besmette mensen aan boord. Onlangs in Calabrië nog. Toen kwamen er dertig migranten aan en zeker de helft bleek besmet te zijn. In het noordelijke Treviso werd eergisteren bekend dat alle 133 migranten die daar werden opgevangen het coronavirus hebben", zegt Marghadi.

Tot nu toe zijn er dit jaar bijna 13.000 migranten naar Italië gekomen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er bijna 3600. "Er heerst dus een enorme angst dat vanwege de komst van migranten er allerlei nieuwe brandhaarden ontstaan. Vooral omdat het nu dus redelijk goed gaat met het virus in Italië."

Veel Tunesiërs

Wat vooral opvalt is dat er onder de migranten veel Tunesiërs zijn. Tot nu toe zijn ruim 4500 Tunesiërs aangekomen in Italië. "En dat lijkt ook weer te maken te hebben met het coronavirus, want Tunesië is heel erg afhankelijk van toerisme. Nu dat is ingestort als gevolg van de coronacrisis, pakken ze hun spullen en zoeken ze hun geluk in Europa", zegt Marghadi.

Verder valt op dat het niet de allerarmsten zijn die de oversteek maken. "Het zijn meer en meer middenstanders in stevige vissersschepen die in sommige gevallen ook hun hond meenemen en met hun hele familie naar Italië reizen."

Roep om hardere aanpak

De vorige regering voerde onder aanvoering van toenmalig minister Salvini van Binnenlandse Zaken een hard beleid tegen migranten. Donderdag werd bekend dat Salvini kan worden gevolgd voor het illegaal laten vasthouden van bootvluchtelingen op zee.

Volgens Marghadi heeft de huidige regering tot nu toe meer migranten binnengelaten dan de vorige, maar groeit de druk steeds meer om harder in te grijpen. "De huidige minister van Binnenlandse Zaken gaat het leger inzetten om opvangkampen te bewaken zodat mensen niet kunnen ontsnappen en eventueel het coronavirus verspreiden. Want dat ontsnappen is al een paar keer gebeurd."

Ook worden er schepen aan de kust van Sicilië ingericht om de migranten daar op te vangen. "Verder zijn ze er nog niet helemaal uit wat ze gaan doen om de migranten te stoppen. Maar ik kan me voorstellen dat ze die hardere lijn van Salvini misschien weer wat terug laten keren."