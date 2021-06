Terugblik: Oranje legt wereldkampioen Italië over de knie in 2008

Italië en Turkije spelen vrijdag de openingswedstrijd van het EK voetbal. Het Nederlands elftal is voor het eerst sinds 2012 ook weer van de partij. In de periode daarvoor speelde Oranje een aantal gedenkwaardige wedstrijden. Vandaag: Nederland legt in 2008 wereldkampioen Italië over de knie.

De schrik in Nederland was groot toen Oranje in de groepsfase van het EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland werd gekoppeld aan toenmalig wereldkampioen Italië, verliezend WK-finalist Frankrijk en Roemenië.

In aanloop naar de eerste wedstrijd in de 'groep des doods' tegen Italië raakte Arjen Robben ook nog eens geblesseerd. Het deerde Oranje niet, want aangemoedigd door tienduizenden Nederlanders werd in Bern een glansrijke overwinning geboekt.