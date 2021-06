Lars Boom gaat aan de slag als ploegleider bij vrouwenteam SD Worx

Sportief directeur Danny Stam van SD Worx stelt dat Boom vanaf dit najaar in eerste instantie gaat werken met het Hongaarse multitalent Kata Blanka Vas, die zowel in het veldrijden, het mountainbiken áls op de weg gaat acteren.

Boom was vanaf dit seizoen actief als ploegleider bij Liv Cycling, maar die formatie verbrak begin juni plotseling de samenwerking. Naar verluidt omdat Boom was ingegaan op een andere aanbieding.

"Het is een groot voordeel dat Lars tijdens zijn carrière actief is geweest op de weg, in het veld én op de mountainbike", aldus Stam over Boom. "Met zijn ervaring kan hij Kata in alle disciplines bijstaan."

Op de weg gaat hij de functie van ploegleider bekleden, dezelfde functie die Anna van der Breggen en Chantal Blaak na dit seizoen zullen vervullen; Van der Breggen vanaf 1 januari en Blaak vanaf 1 mei 2022.

Stam: "Lars maakte een goede, frisse indruk op mij. Zijn enthousiasme en gedrevenheid vielen mij op. En hij is altijd heel betrokken bij zijn renners."

Unieke kans

Boom betreurt het dat hij Liv Cycling moet verlaten. "Ik heb er een goede tijd gehad. Maar als het beste team in de wereld aanklopt, is dat een geweldige en unieke kans."