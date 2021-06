Schorsing doelman Onana teruggebracht; 4 november weer inzetbaar

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van Ajax-keeper André Onana tegen de UEFA. Eerder werd hij door het tuchtorgaan van de Europese voetbalbond een schorsing van twaalf maanden opgelegd vanwege de vaststelling van een dopingovertreding.

Het CAS heeft nu in hoger beroep bepaald dat de schorsing wordt verkort tot negen maanden.

De schorsing eindigt op 4 november 2021 en heeft tot die tijd betrekking op alle voetbalactiviteiten van de Kameroener, zowel nationaal als internationaal. De sluitpost van Ajax mag zijn trainingsactiviteiten twee maanden voor het einde van de schorsing, op 4 september 2021, hervatten.

Onana heeft in Amsterdam nog een contract dat loopt tot en met 30 juni 2022. Maar na de contractvelenging van Maarten Stekelenburg en komst van Remko Pasveer is het aannemelijk dat Onana zal vertrekken uit Amsterdam.

Furosemide

Bij de doelman werd na een 'out of competition' controle op 30 oktober vorig jaar het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. Volgens Onana werd hij destijds positief bevonden omdat hij per ongeluk een pilletje van zijn vrouw had gepakt, terwijl hij een aspirine wilde gebruiken. Dat pilletje bevatte het verboden middel.