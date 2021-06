Gemeente Utrecht wil verbod op afsteken vuurwerk door particulieren

De burgemeester en wethouders van Utrecht willen een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Na de zomer dient het gemeentebestuur een voorstel in.

In het plan staan ook alternatieven, zoals georganiseerde vuurwerkshows. "Met Utrechters die nog steeds veel belang hechten aan vuurwerk als onderdeel van de jaarwisseling gaan we aan de slag om alternatieve vieringen op buurtniveau vorm te geven", schrijft het college in een brief aan de raad.

Het vuurwerkverbod hing al een tijdje in de lucht, meldt RTV Utrecht. Eerder gingen de gemeenteraden van Rotterdam en Amsterdam al akkoord met een algeheel vuurwerkverbod. Afgelopen jaar gold er bovendien een landelijk verbod vanwege het coronavirus.

Minder draagvlak

Het college schrijft verder dat een recent onderzoek van I&O Research de doorslag gaf. Daaruit blijkt dat de helft van de Utrechters voorstander is van een lokaal vuurwerkverbod voor particulieren.

Bovendien daalde tussen 2017 en 2021 het aantal bewoners dat tegen een verbod is van 61 naar 40 procent.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel.