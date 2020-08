Brand meester bij autosloperij Hoogeveen

De brandweer heeft een grote brand bij een autosloopbedrijf aan de Siemensstraat in Hoogeveen onder controle. Rond 12.30 uur werd het sein brand meester gegeven. De oorzaak van de brand is onbekend.

Rond 11.00 uur stonden naar schatting tussen de tachtig en honderd sloopauto's in brand. De brandweer wist een belendend gebouw te redden. Naast een reeks blusploegen zette de brandweer een team in dat moest meten of er met de grote, zwarte rookwolken ook gevaarlijke stoffen vrij kwamen. Of dat het geval was, is nog niet bekend. "Maar rook is altijd slecht", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio bij RTV Drenthe.

Eerder vandaag verstuurde de Veiligheidsregio Drenthe een NL-Alert verstuurd. Omwonenden werd via de alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en niet naar de brand te komen. Rond 13.30 uur was er nauwelijks meer sprake van rookvorming.