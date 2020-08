Brand bij autosloperij Hoogeveen 'lijkt onder controle'

Bij een autosloopbedrijf aan de Siemensstraat in Hoogeveen woedt sinds vanochtend een grote brand. De brandweer meldt dat de brand nu "onder controle lijkt". De oorzaak van de brand is onbekend.

Hoeveel auto's in brand hebben gestaan, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio bij RTV Drenthe niet zeggen. De brandweer heeft naast blusvoertuigen ook een team ingezet om te meten of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het is nog onduidelijk of dat het geval is geweest.

De Veiligheidsregio Drenthe heeft een NL-Alert verstuurd. Bij de brand was sprake van dikke zwarte rookwolken. Omwonenden werd via een NL-Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en niet naar de brand te komen.