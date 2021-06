Turncoach Wevers wil via kort geding toch naar Olympische Spelen

Turncoach Vincent Wevers wil via een kort geding afdwingen dat hij wordt toegevoegd aan de trainersstaf van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Turnbond KNGU maakte donderdag bekend dat beide partijen maandag tegenover elkaar stonden voor de rechtbank van Zutphen. De rechter doet uiterlijk 21 juni uitspraak.

Om zijn betoog kracht bij te zetten had Wevers zijn dochter Sanne, olympisch kampioen op de balk in Rio in 2016, en zijn dochter Lieke meegenomen naar de rechtbank. Die hielden een hartstochtelijk pleidooi voor hun vader, vertelde KNGU-directeur Mark Meijer.

Wevers kreeg vorige maand te horen dat voor hem geen plaats is ingeruimd in de olympische turnploeg. Tegen de oefenmeester loopt een onderzoek bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.