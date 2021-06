Harry en Meghan schakelen advocaten in om berichtgeving BBC rond naam Lili

De dochter van prins Harry en Meghan is nog maar een paar dagen oud, maar haar naam is al aanleiding voor gedoe tussen de BBC, Buckingham Palace en het stel. Volgens de berichtgeving van de BBC hadden de Sussexes koningin Elizabeth niet betrokken bij de naamkeuze voor hun dochter, terwijl het stel claimt dat ze ruim van tevoren toestemming hadden gekregen om hun dochter Lilibet te noemen.

Lilibet was een koosnaampje dat prins Philip voor zijn vrouw gebruikte en daarom wilden de hertog en hertogin van Sussex haar toestemming. "Als zij het niet had gewild, dan hadden ze de naam niet gebruikt", zegt een woordvoerder van de prins en zijn vrouw.

De BBC baseerde zich bij het bericht dat er niet is overlegd op een betrouwbare bron uit het paleis. Maar prins Harry en Meghan willen voorkomen dat de berichten zich verder verspreiden. Ze noemen het nieuws van de BBC "schadelijk en onwaar".

Om te voorkomen dat andere media het verhaal overnemen, heeft het stel nu hun advocaten ingeschakeld. Tegen omroepen en kranten die het nieuws van de BBC toch overnemen overwegen ze juridische stappen.

Gespannen

Volgens Britse media wil Buckingham Palace geen commentaar geven op de situatie. Ook de BBC heeft nog niet gereageerd.

De tegenstrijdige berichten komen in een tijd waarin de relatie tussen de Sussexes en de rest van de familie al gespannen was na onder meer het onthullende interview met Oprah Winfrey.

Verslechterde relatie met BBC

Het is niet de eerste keer dat Harry en Meghan verwikkeld raken in een strijd met de media. Ze klaagden onder meer de Britse tabloids The Sun, Splash News en enkele paparazzibladen aan. Begin mei won Meghan een rechtszaak tegen de tabloid Mail on Sunday, nadat zij een vertrouwelijke brief aan haar vader hadden gepubliceerd.

De relatie tussen prins Harry en de BBC is verder verslechterd na de publicatie van het onafhankelijk onderzoeksrapport over het omstreden BBC-interview met prinses Diana uit 1995. Daaruit bleek dat het interview met de prinses werd geregeld door valse informatie te verstrekken. De BBC ging vervolgens diep door het stof en de omroep liet, onder meer in een brief aan enkele leden van de Britse koninklijke familie, weten ernstig tekort te zijn geschoten.