Blessure handbalster Groot valt mee, back-up van Polman lijkt beschikbaar voor Spelen

Handbalster Nycke Groot heeft geen ernstige blessure overgehouden aan haar val afgelopen zondag in de Deense bekerfinale. Bondscoach Emmanuel Mayonnade vreesde dat er met de spelverdeelster nog een ervaren kracht zou wegvallen in aanloop naar de Olympische Spelen.

Deelname van Estavana Polman, die revalideert van een knieblessure, is uiterst onzeker. Yvette Broch kiest ervoor zich niet te laten vaccineren en wil niet naar Tokio als ze daar onder strenge voorwaarden afgezonderd van het team moet leven.

De 33-jarige Groot, die zich onlangs weer beschikbaar stelde voor Oranje, is er in elk geval wel bij. Mayonnade: "Alles is in orde. Ze is al op Papendal geweest voor een medische check en ze heeft niets gebroken in haar schouder. Met een paar dagen rust kan ze de training oppakken."