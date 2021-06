Milieudefensie voert actie bij grote vervuilende bedrijven

Actievoerders van Milieudefensie hebben vanmorgen spandoeken opgehangen bij tien grote vervuilende bedrijven. "Hey Den Haag! 65% minder CO2", luidde de tekst, gevolgd door de mededeling dat het bedrijf waar de actievoeders stonden ook mee moest doen.

Milieudefensie vindt dat bedrijven als Tata Steel, Shell, Friesland Campina en vleesverwerker Vion haast moeten maken met het tegengaan van klimaatverandering. Dat geldt ook voor politiek Den Haag.

Vanmiddag ontmoeten actievoerders in Den Haag woordvoerders van politieke partijen. Ze gaan daar op de fiets naartoe. Het vertrekpunt waren de bedrijven waar vanmorgen spandoeken waren opgehangen.

Zaak tegen Shell

De rechtbank in Den Haag deed twee weken geleden uitspraak tegen Shell in een zaak die Milieudefensie was begonnen. De rechtbank verplichtte Shell om de eigen CO2-uitstoot, die van leveranciers en die van afnemers voor eind 2030 terug te brengen tot 45 procent van het niveau in 2019.

Shell-topman Van Beurden reageerde gisteren. Hij zei dat de uitspraak niet helpt bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Hij en zijn collega's zouden toch vastberaden zijn om "de uitdaging aan te gaan". Tegelijkertijd zei hij dat Shell waarschijnlijk in beroep gaat.