De uitzending van 10 juni

'Hulp nodig bij versnellen transitie na Shell-vonnis'

Het was een wereldprimeur. De Nederlandse rechter die een olie-en gasbedrijf verplichtte de CO2-uitstoot te verlagen. Twee weken na het baanbrekende vonnis is het stof nog altijd niet neergedaald.

De behoefte aan nieuwe wet- en regelgeving was er al langer, maar heeft door het Shell-vonnis extra urgentie gekregen. We spreken advocaat Roger Cox (advocaat bij de Shell- en Urgenda-zaak) en Hans Grünfeld (voorman van de club van grootste vervuilende bedrijven). Beiden balen dat er door de politiek in Den Haag geen besluiten worden genomen.