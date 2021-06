Oekraïne moet 'politieke' EK-shirt aanpassen van UEFA

Oekraïne moet op last van UEFA het speciaal voor het EK voetbal ontworpen shirt aanpassen. Volgens de Europese voetbalbond staat er een slogan op het tenue die 'duidelijk van politieke aard' is. Dat is reglementair verboden.

Het gaat om de slogan 'glorie aan onze helden'. Daarmee zou worden verwezen naar de anti-Russische opstand in 2014 in Oekraïne.

De Russische voetbalbond had eerder deze week bij UEFA een officieel protest ingediend. "Politieke uitingen horen niet thuis op een sportevenement", aldus de Russische bond. "Oekraïne doet aan propaganda. Als dit wordt toegestaan, is het einde zoek."