Nagelbijten voor examenleerlingen, uitslag vandaag bekend

Maar het mooist is het natuurlijk als je vandaag al feest kan vieren en de vlag uithangen:

Voor wie er vandaag nog geen goed nieuws is, begint vanaf maandag het zogenoemde tweede tijdvak. Van 6 tot en met 9 juli is dan het derde tijdvak, met de laatste herkansingen.

Ook mogen leerlingen de uitslag van één vak niet laten meetellen, kernvakken uitgezonderd. Nederlands is altijd kernvak, op de havo en het vwo geldt dat ook voor Engels en wiskunde.

In totaal doen 200.000 leerlingen dit jaar eindexamen. Vanwege corona zijn de regels wat versoepeld . Zo kunnen de leerlingen een extra vak overdoen en zijn de herkansingen over een wat langere periode uitgesmeerd.

Middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan, krijgen vanaf vandaag te horen of ze zijn geslaagd. De eerste blije berichten staan inmiddels op sociale media, terwijl het voor anderen, al dan niet nagelbijtend, nog afwachten is.

Ook de normering is dit jaar wat soepeler dan andere jaren, omdat leerlingen door corona achterstanden hebben opgelopen. De zogeheten N-term is wat hoger, wat betekent dat er voor een bepaald cijfer wat minder goede antwoorden nodig zijn dan in een normaal jaar.

Intussen is PostNL nog steeds op zoek naar de examens van zo'n 150 leerlingen van drie scholen. Aanvankelijk was de examenpost van twaalf scholen kwijt, maar het merendeel werd gisteren alsnog gevonden.

Minister Slob heeft de leerlingen van wie het examen nog zoek is al wel gerustgesteld. Ze hoeven niks over te doen. Als de post niet boven water komt, geldt het cijfer van de eerste correctie door de docent van de eigen school. Die cijfers zijn geregistreerd. Normaal is er ook nog een tweede correctie door een leerkracht van een andere school.