Judoka Van Dijke strijdt om brons op WK, Jager uitgeschakeld na stunt

Judoka Sanne van Dijke kan zich bij de wereldkampioenschappen in Boedapest opmaken voor de strijd om het brons in de klasse tot 70 kilogram. De Nederlandse judoka was drie partijen oppermachtig, maar in de halve finale ging ze onderuit tegen de Japanse Yoko Ono.

Sanne van Dijke (wit) in actie tegen Chantal Wright - AFP

De Nederlandse nummer vijf van de wereld kreeg eind april te horen dat ze zich zich ten koste van Kim Polling geplaatst heeft voor de Olympische Spelen. Polling tekende nog wel bezwaar aan tegen dat besluit, maar haar protest werd afgewezen. In Boedapest kreeg Van Dijke in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde maakte de regerend Europees kampioene binnen een minuut korte metten met de Amerikaanse Chantal Wright. Daarna had ze ook weinig moeite met de Hongaarse Szabina Gercsak en de Ierse Megan Fletcher, die ze allebei met een schouderworp tegen de grond werkte: ippon.

Ook in de halve finale tegen de Japanse Yoko Ono begon Van Dijke sterk; binnen 15 seconden wierp ze de Japanse nummer zes van de wereld al op haar zij (waza-ari). Maar Ono gaf zich niet zo snel gewonnen. Van Dijke kreeg twee strafjes en in de laatste minuut trok de Japanse de score weer gelijk door de Nederlandse op haar zij te gooien. Na een zware strijd in de golden score was de Japanse de sterkste in een grondgevecht, waardoor ze Van Dijke verwees naar de strijd om het brons. Na 17.00 uur gaat het toernooi verder. Van Dijke judoot dan tegen de Duitse Miriam Butkereit om de derde plaats.

Jager uitgeschakeld na stunt Voor Hilde Jager zat het WK er na de derde ronde op. De 23-jarige judoka, die net als van Dijke uitkomt in de klasse tot 70 kilogram, zorgde in de tweede ronde nog voor een grote verrassing door de Franse titelverdedigster en nummer één van de wereld - Marie Eve Gahié - uit te schakelen. In haar volgende partij ging ze onderuit tegen de Kroatische Barbara Matic.

Jager judoode in 2020 ook tegen Gahie, bij de Grand Slam in Parijs. Toen verloor ze - EPA