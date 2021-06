Jager stunt op WK judo door Franse titelhouder en nummer één uit te schakelen

Judoka Hilde Jager heeft bij de wereldkampioenschappen in Boedapest voor een grote verrassing gezorgd door in de tweede ronde de Franse titelverdedigster en nummer één van de wereld - Marie Eve Gahie - uit te schakelen.

Jager zou aanvankelijk alleen aan het toernooi voor gemengde teams meedoen in Hongarije. Maar omdat Kim Polling (vierde van de wereld) zich geblesseerd heeft afgemeld voor de WK, mocht ze ook individueel in actie komen in de klasse tot 70 kilogram.

In de eerste ronde versloeg ze de Oezbeekse Zere Bektaskyzy met een minimale voorsprong (shido). In de tweede partij moest Jager afrekenen met Gahie, de wereldkampioene van 2019.

Houdgreep

Jager liep al snel tegen twee strafjes aan, maar naar mate het duel vorderde, kreeg de Française het lastiger. Ook Gahie kreeg twee straffen en vijf seconden voor het einde van de partij wist Jager de Franse favoriete op de grond te krijgen en in de houdgreep te nemen. Na 20 seconden was het ippon.

Jager is de nummer 33 van de wereld. Ze doet in Hongarije voor de tweede keer in haar loopbaan mee aan het individuele toernooi bij de WK. Bij haar debuut in 2018 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van Dijke door, Smink uitgeschakeld

Sanne van Dijke komt vandaag ook in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Nederlandse nummer vijf van de wereld, die sinds april weet dat ze zich ten koste van Polling geplaatst heeft voor de Olympische Spelen, kreeg in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde maakte de regerend Europees kampioene binnen een minuut korte metten met de Amerikaanse Chantal Wright.

Bij de mannen werd Jesper Smink in de klasse tot 90 kilogram in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 31 van de wereld verloor na twee keer waza-ari van Li Kochman uit Israël.