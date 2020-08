Fietsen wielerploeg Van Dijk en Brand gestolen voor start Strade Bianche

Ellen van Dijk in actie in het voorjaar van 2020 - Getty Images

Geen prettig begin van de dag voor de wielrensters van Trek-Segafredo, de ploeg van onder anderen Ellen van Dijk en Lucinda Brand. Zes racefietsen, waarop de ploeg zou starten in Strade Bianche, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen. "Dat was heel gek wakker worden voor ons en ook wel even schrikken", vertelt Van Dijk zaterdagmorgen, voorafgaand aan de koers. "Gelukkig is alles alweer geregeld, maar het is wel heel zuur." Reservefietsen Via Twitter meldde de ploeg dat het dak van de vrachtwagen is opengemaakt en dat de zes fietsen zijn meegenomen.

"Helaas was mijn reservefiets een ander model", aldus Van Dijk. "Ik fiets daarom nu op de fiets van Koen de Kort (uit het mannenteam van Trek-Segafredo, red.) en die fiets is omgebouwd naar mijn maten. Dus we kunnen lekker van start gaan."

Opmerkelijk is dat de fietsen van kopvrouw Longo Borghini, een van de favorieten voor de winst zaterdag, niet zijn meegenomen. De Italiaanse renster won Strade Bianche al eens in 2017. In 2018 en 2019 ging de overwinning naar een Nederlandse renster: Anna van der Breggen won in 2018, vorig jaar was Annemiek van Vleuten de winnares.