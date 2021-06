Inzetbaarheid De Ligt onzeker: 'Laten we zeggen 60 procent kans dat ik het haal'

"Het is fiftyfifty", zegt De Ligt over zijn speelkansen. "Maar ik voel me goed. Laten we zeggen 60 procent kans dat ik het haal."

De 21-jarige De Ligt heeft inmiddels de training hervat, maar was nog niet in staat de groepstraining volledig mee te doen. Woensdag werkte hij, na een halfuur met de selectie te hebben getraind, verder een individueel programma af.

De Ligt proeft een positieve sfeer binnen de selectie, vertrouwt erop dat de ingrediënten aanwezig te zijn om ver in het toernooi te komen. Over zijn eigen aandeel daarin maakt hij zich geen zorgen, ook al mist hij nu een deel van de voorbereiding.

Geen zorgen om wedstrijdritme

"Ik heb de laatste vijftien wedstrijden met Juventus allemaal gespeeld, dus wedstrijdritme is er wel", aldus De Ligt. Het gaat om de pijn die ik nu voel. Die is al zo dusdanig afgenomen dat ik er vertrouwen in heb dat ik zondag mee kan doen."

Het wegvallen van De Ligt zou een grote aderlating zijn voor bondscoach Frank de Boer, want met keeper Jasper Cillessen en aanvoerder Virgil van Dijk ontbreken er tijdens het toernooi al twee basiskrachten in de achterste linie.

Jurriën Timber is de meest logische vervanger van De Ligt, mocht hij toch niet op tijd fit zijn. De Ajacied vormde zondag in de oefenwedstrijd tegen Georgië (3-0), in een 5-3-2-systeem, het centrum van de verdediging samen met Stefan de Vrij en Daley Blind. "Ik heb hem vaak zien spelen bij Ajax", aldus De Ligt over Timber. "Dat was wel vaak in een defensie van vier man, als rechter centrale verdediger of als rechtsback. Daar kon je al zien dat zijn technische basis goed is. Dat zie je ook in de wedstrijden. Hij is rustig aan de bal en zoekt de juiste en voetballende oplossingen. Ook verdedigend staat hij zijn mannetje. De laatste twee duels heeft hij het uitstekend gedaan. Hij heeft aan de bondscoach laten zien dat hij op dit niveau kan spelen."

De wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne begint zondag om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena, waar 16.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn.