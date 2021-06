Coach Hassan onder de indruk: 'Haar veelzijdigheid is een zegen en een vloek'

Coach Hassan: '1.500 meter in Florence is een goede test voor haar' - NOS

"Het betekende veel voor ons, ik was echt emotioneel", zegt de Amerikaan Rowberry. "We hebben hier lang aan gewerkt en hoopten dat ze dit kon bereiken. Als je dan ziet dat het lukt, geeft dat heel veel voldoening."

Ze omhelsden elkaar en wisselden een blik uit. Woorden hadden Sifan Hasan en haar coach Tim Rowberry niet nodig. Het wereldrecord op de 10.000 meter, zondagmiddag verbeterd door Hassan bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo, is het meest recente hoogtepunt uit de lange en succesvolle samenwerking tussen beiden.

Hun relatie lijkt soms meer op die van broer en zus, dan die van trainer en pupil. "We hebben zoveel samen meegemaakt. We maakten ook weleens ruzie zoals dat nu eenmaal gebeurt in families. Maar we kunnen elkaars emotie lezen. We zijn heel close, omdat we veel tijd samen door hebben gebracht."

De samenwerking tussen Hassan en Rowberry gaat al ver terug. Sinds 2016 traint Hassan in de Verenigde Staten, eerst onder Alberto Salazar. Toen hij in 2019 vanwege het overtreden van de dopingregels voor meerdere jaren werd geschorst, stapte ze over naar zijn voormalige assistent Rowberry.

Hassan toonde zich in Italië, waar ze donderdagavond de 1.500 meter loopt tijdens de Diamond League-wedstrijd in Florence, niet rouwig om het verlies van het wereldrecord. Het maakt de strijd om olympisch goud straks in Tokio alleen maar spannender. En Hassan en haar Amerikaanse trainer Rowberry weten nu ook dat er nog werk te doen is richting de Olympische Spelen.

Rowberry kreeg na het wereldrecord van meerdere kanten complimenten over de techniek van Hassan. "De manier waarop ze loopt, hoe efficiënt ze loopt, is beter geworden. Ze had een wat zwakkere kant, maar ook haar armzwaai is verbeterd. Als je vorige races met deze vergelijkt, zie je dat het meer gebalanceerd is. Dat is de volgende stap waar we naartoe wilden."

De Amerikaan prijst de stappen die Hassan heeft gezet in een door corona verstoord jaar. "Ze is volwassener geworden, onder meer in de manier waarop ze traint."

'De tien kilometer is minder lang geworden'

Ook het lopen van halve marathons heeft de 10.000 meter in zekere zin makkelijker gemaakt. "De tien kilometer is voor haar minder lang geworden. Tussen die twee disciplines zit een groot verschil. Een paar jaar geleden was ze er zelf niet van overtuigd dat ze goede tien kilometers kon lopen."

Dat Rowberry met Hassan nog geen twee maanden voor de Spelen het wereldrecord wilde aanvallen op de 10.000 meter, is voor hem geen vreemde voorbereiding.

"Voor mij is dit een natuurlijke opbouw. Als je het goed wil doen op de Spelen, waar echt geweldige atleten staan, was dit voor mij het meest logisch om te doen om daar de beste kans te hebben."