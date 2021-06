'Dubbele Britse moord was mensenoffer voor loterij'

De dood van twee zussen in een park in Wembley vorig jaar was een mensenoffer om een loterij te winnen, betogen aanklagers in een geruchtmakende zaak in het Verenigd Koninkrijk. In het huis van de verdachte is volgens het Openbaar Ministerie een handgeschreven contract met een demon gevonden waarin een bloedoffer voor een winnend ticket wordt beloofd.

De 46-jarige Bibaa Henry vierde vorig jaar juni haar verjaardag in het park met vrienden en haar 27-jarige zus Nicole Smallman. De twee zussen bleven na afloop achter om nog foto's te maken met ledlampjes. Diep in de nacht werden ze slachtoffer van een mesaanval.